Interrogati in carcere i due arrestati nell’operazione “Pensa” di qualche giorno fa. Il primo è stato Andrea Maselli che, difeso dall’avvocato Fazio, ha sostanzialmente confermato quanto detto ai Carabinieri dopo la rapina ai danni di una donna brasiliana. Al momento, tuttavia, non si conosce il contenuto delle sue dichiarazioni. Si è avvalso della facoltà di non rispondere invece Michele Di Bartolomeo, coinvolto nella maxi operazione, legata ad un giro di droga e rapine, condotta dai carabinieri e dalla polizia di Stato di Campobasso. Il writer campobassano, attualmente recluso nella casa circondariale di via Cavour, dunque ha deciso di restare in silenzio. A confermarlo è stato il suo legale, l’avvocato Silvio Tolesino, uscito dal carcere poco le 12 di martedì mattina.

«Il mio assistito – ha detto l’avvocato una volta fuori dal carcere – ha deciso di restare in silenzio. Si tratta – ha aggiunto – di una vicenda delicata, con un carteggio molto ampio, dunque credo sia meglio prima studiare attentamente l’impianto accusatorio su cui si fonda l’ordinanza. L’istanza al Tribunale del Riesame? Sto valutando, in ottica di tutelare al maglio il mio assistito, sul da farsi. In settimana prenderò una decisione in merito. Ripeto – ha concluso l’avvocato Tolesino – devo leggere attentamente il faldone».