Violenze e droga, banda pronta a nuovi colpi

CAMPOBASSO

«I processi si fanno in tribunale…». Prendendo spunto dalle sagge parole che il Procuratore Capo Nicola D’Angelo pronunciò il 1 marzo scorso a margine della conferenza stampa dell’operazione dei Carabinieri “Drug Market”, iniziamo col dire che vige ancora il principio della presunzione d’innocenza anche nella inchiesta che vede indagate sei persone arrestate nell’ambito dell’operazione che due giorni a ha portato alla luce i presunti loschi affari che il 25enne di Campobasso, Michele Di Bartolomeo (detto Pensa) voleva fare spacciando cocaina e terrorizzando “clienti” e ignari cittadini a suon di sberle, pugni e calci.

Doverosa premessa fatta a tutela anche e soprattutto degli indagati. Ma in quanto portatori di informazioni non possiamo voltarci dall’altra parte quando gli organi inquirenti ci rendono partecipi dei dettagli di un’inchiesta anticrimine i cui risvolti hanno generato allarme sociale in città, ma anche in alcuni paesi della provincia.

In attesa che martedì prossimo alle 9,30 inizino gli interrogatori di garanzia, torniamo sugli scarni particolari a nostra conoscenza sulle indagini che hanno portato all’arresto di Pensa, di un altro giovane di 19 anni (entrambi in carcere) ed altri quattro che si trovano ai domiciliari.

In sette mesi di indagini Carabinieri e Polizia hanno ricostruito i loro movimenti in maniera minuziosa, li hanno seguiti, intercettati, talvolta anche fermati e arrestati perché colti nella flagranza del reato. Hanno tracciato le loro mosse, ascoltato le loro conversazioni quando, uno ad uno, ricevevano i “clienti” in un appartamento di Campobasso o vicino a una chiesa per vendere dosi di cocaina.

Droga che poteva anche essere comprata facendo “buffi” ovvero pagandola dopo. E chi tardava ne pagava le conseguenze. Le indagini ci restituiscono l’immagine di una città che vive all’ombra del perbenismo, fatta di sballo e pugni. Di soldi, tanti soldi, guadagnati spacciando, seminando caos. Fatta di rapine notturne fatte col passamontagna per non farsi riconoscere ai danni di un ragazzo colpevole solo di essere “un figlio di papà” come dicevano loro. Uno a cui strappare dal polso un Rolex falso per farci soldi e ricomprare droga da consumare e spacciare. Un vortice criminale alimentato da minacce, intimidazioni e tanto sballo. Rapinare una donna brasiliana nella sua casa di via Monte Grappa e rimanere delusi dal bottino: una finta borsa firmata, un tablet e poche decine di euro.

Se tutto questo verrà dimostrato in fase processuale, tutti noi dovremmo dire grazie a Carabinieri e Polizia per aver reso un servizio alla comunità. Aver impedito che le nostre madri, i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri amici si mettessero a rischio di un gruppo di persone che non vedeva l’ora di prendersi la città a suon di pugni e ossa rotte.

Violenza, ma non solo. Tanta astuzia criminale, perché in almeno un caso, durante una trattativa di compravendita di droga, uno degli indagati si informava se una persona fosse già stata arrestata consultando un giornale on line come Foggia Today.

Che dire poi delle rapine? Stando ai riscontri investigativi, Michele Di Bartolomeo e Andrea Maselli, ne facevano una e già pensavano alla prossima: il tabacchino, il fast food di una nota catena commerciale. Episodi che poi fortunatamente non si sono verificati. Chi fa questo, chi “pensa” questo, è gente pericolosa che fa tremare le vene ai polsi a tutti. Ma non a Carabinieri e Polizia che, insieme al sostituto Procuratore Giuliano Schioppi, non si sono fatti intimidire. Hanno lavorato in silenzio e ricostruito il mosaico di un presunto disegno criminale che avrebbe fatto tanti, molti, danni.