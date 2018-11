Operazione “Pacco Free”, 5 dei 7 arrestati in silenzio dinanzi al Gip

LARINO

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere cinque dei sette arrestati nell’ambito dell’operazione “Pacco Free” che qualche giorno fa ha portato i carabinieri della compagnia di Larino, la Polizia Penitenziaria e la Procura frentana a scoperchiare una attività di spaccio della droga all’interno del carcere di Larino. Questa mattina si sono tenuti gli interrogatori di cinque dei sette arrestati, gli altri due erano già stati ascoltati per rogatoria nei giorni scorsi. Tutti e cinque si sono avvalsi della facoltà di non rispondere con i loro avvocati che hanno chiesto la revoca degli arresti. Nel complesso l’operazione aveva portato a sette misure cautelari con il sequestro di 400 grammi di droga tra hashish e cocaina e 16 indagati complessivi. Un’operazione congiunta tra carabinieri del comando provinciale e della compagnia, insieme alla polizia penitenziaria di Larino che ha eseguito tutte le misure, di cui quattro in carcere e tre ai domiciliari. Tre in particolare hanno riguardato persone già detenute all’interno del penitenziario frentano, tra cui un 31enne di Santa Croce di Magliano e un 29enne di Vasto. Già in carcere anche un 26enne di Roma. Ai domiciliari invece sono finite anche due donne. L’accusa è di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un fenomeno che già aveva interessato il carcere di Larino, dove già c’erano stati alcuni arresti. L’indagine è andata avanti da aprile scorso e si è avvalsa anche di intercettazioni telefoniche, ambientali e riprese video ed è stata coordinata da Antonio La Rana, fino a poche settimane fa a capo della Procura di Larino ora passata sotto la guida di Isabella Ginefra. Fantasiosi i metodi per far entrare la droga in carcere nascondendola nei cibi precotti, negli stick dei deodoranti, nelle suole delle scarpe e persino all’interno dei plichi di cartone usati per gli imballaggi che venivano gettati e poi recuperati dai detenuti coinvolti. La droga serviva per uso personale, ma anche per essere spacciata all’interno del penitenziario. A portarla persone ignare che sono state coinvolte, ma anche madri e fidanzate dei detenuti. «Si tentava di far entrare la droga attraverso dei pacchi postali, durante i colloqui con i detenuti e nascondendola nelle parti intime. La sostanza stupefacente è sempre stata bloccata prima di arrivare a destinazione», ha precisato il comandante della polizia penitenziaria Francesco Maiorano.