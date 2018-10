Operazione “Lungomare”, stroncata organizzazione dedita allo spaccio in provincia

Nelle prime ore della mattinata a Campobasso, Termoli, Campomarino, San Severo ed Avellino i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso hanno dato esecuzione a 22 misure cautelari personali (13 in carcere, 3 ai domiciliari, 4 divieti di dimora nel Molise e 2 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria) emesse dal Gip del Tribunale di Campobasso su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, a carico di 22 soggetti di nazionalità italiana ritenuti responsabili del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L’attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e condotta dal Nucleo Investigativo Reparto Operativo del Comandi Provinciale Carabinieri di Campobasso, ha permesso di riscontrare come dietro l’escalation del consumo di eroina e cocaina nella provincia di Campobasso vi fosse anche un pericoloso sodalizio criminale, composto da pregiudicati sanseveresi e molisani che avvalendosi del supporto di elementi della criminalità organizzata foggiana per il rifornimento della sostanza stupefacente, ha aggredito con sistematicità e profondo radicamento non solo la zona della fascia costiera molisana ma l’intero territorio della provincia di Campobasso.

Nel corso dell’indagine denominata “Lungomare” condotta con l’ausilio di attività tecniche, osservazioni, pedinamenti e perquisizioni, sono stati acquisiti elementi a carico degli indagati in ordine alle attività di spaccio, commercio e detenzione con finalità di spaccio di sostanze del tipo eroina, cocaina e hashish destinate alla commercializzazione nel territorio della provincia è stato fondamentale l’apporto fornito da diversi testimoni sentiti nel corso delle indagini.

Alle 22 misure cautelari personali disposte dal Gip devono aggiungersi 17 arresti in flagranza eseguiti nel corso delle indagini e dell’esecuzione delle misure che portano ad un totale di 39.