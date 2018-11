Operazione “Lungomare”, revocate le misure cautelari a carico di 4 indagati

REDAZIONE CAMPOBASSO

Sono state discusse questa mattina in sede di tribunale del Riesame le istanze di revoca delle misure cautelari a carico di quattro dei 22 indagati nell’ambito dell’operazione antidroga di Carabinieri e Procura di Campobasso chiamata in codice “Lungomare”. Il giudice Di Dedda ha accolto le richieste di revoca della misura cautelare a carico di Michele Di Bartolomeo destinatario di divieto di dimora in Molise, assistito dall’avvocato Silvio Tolesino. Altra revoca della misura cautelare in carcere a carico di Davide Carbone (che torna in libertà) difeso dall’avvocato Stefano Brienza. Quest’ultimo cura gli interessi legali di una altro indagato, Dario Ruberto, che si trova ai domiciliari presso una comunità terapeutica in Campania. Tornano in libertà anche Nicola Campochiaro e Lucia Iuliani, entrambi destinatari (all’epoca della conclusione delle indagini) di misure cautelari in carcere. Il giudice Di Dedda ha dunque ritenute fondate le istanze dei quattro avvocati che avevano impugnato i provvedimenti adottati dalla magistratura inquirente. Nonostante questo degli avvocati difensori rappresenti un successo dal punto di vista giuridico, l’operazione Lungomare resta una delle maggiori inchieste antidroga mai condotte in Molise. Attraverso intercettazioni, pedinamenti e appostamenti, i Carabinieri hanno smantellato una presunta organizzazione dedita allo spaccio di eroina e cocaina che correva sull’asse San Severo, Basso Molise e Campobasso.