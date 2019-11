Operazione Lungomare, partito il processo sul traffico di droga

In 22 alla sbarra. Ascoltati i testimoni dell’accusa. Si prosegue il 7 gennaio

E’ iniziato questa mattina, 20 novembre, alle 10, davanti al tribunale di Larino il processo relativo all’operazione “Lungogmare” effettuata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso il 30 ottobre 2018. La lunga e complessa attività di indagine effettuata a cavallo degli anni 2016 e 2018, coordinata dal Procuratore Capo della Repubblica di Campobasso Nicola D’Angelo e dal Sostituto Procuratore Elisa Sabusco, ha permesso di evidenziare che dietro l’evidente escalation di consumo di eroina e cocaina sul territorio vi fosse un pericoloso sodalizio criminale composto da pregiudicati sanseveresi e molisani che, avvalendosi del supporto di elementi della criminalità organizzata foggiana per il rifornimento della sostanza stupefacente, ha aggredito con sistematicità e profondo radicamento l’intero territorio della provincia di Campobasso. Le attività investigative, condotte attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, con il ricorso a perquisizioni e sequestri, nonché con gli strumenti tradizionali di osservazione, pedinamento e controllo, hanno consentito ai carabinieri di ricostruire tutto quello che avveniva in basso Molise e soprattutto i «gravi indizi di colpevolezza rispetto alle attività di spaccio, commercio e detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina, e hashish destinata alla commercializzazione». L’operazione Lungomare scattò nelle prime ore del 30 ottobre 2019 tra Termoli, Campomarino, San Severo ed Avellino e portò all’esecuzione di 22 ordinanze di custodia cautelare (tredici in carcere, tre ai domiciliari, quattro divieti di dimora nel Molise e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria), emesse dal GIP del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura della Repubblica Distrettuale Antimafia di Campobasso, a carico di 22 persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. E questa mattina, a poco più di un anno di distanza da quel blitz, davanti ai giudici del tribunale di Larino sono comparsi i testimoni dell’accusa. La prossima udienza è prevista per il 7 gennaio 2020.