Operazione “Lungomare”, emergono nuovi particolari: droga nascosta nel passeggino

REDAZIONE TERMOLI

Veniva nascosta anche nel fasciatoio e nel passeggino della figlia neonata la droga che poi doveva essere ceduta agli acquirenti della zona. E’ questo uno dei particolari che vengono fuori dalle carte dell’Operazione Lungomare, l’inchiesta che ha portato i carabinieri del comando provinciale di Campobasso ad applicare 22 misure cautelari. Al vertice della presunta associazione di spacciatori ci sarebbe stata una coppia di coniugi pugliesi originari di San Severo che negli anni hanno affittato appartamenti destinati allo spaccio anche a Campobasso, Termoli e Larino. Il primo punto di spaccio, però, era un residence di Campomarino dove, dal 2016, sarebbe andata avanti la presunta attività illegale. Marito e moglie sarebbero stati i capi indiscussi del clan e assicuravano uno stipendio mensile agli spacciatori pugliesi e molisani, tutti molto giovani e poco più che 20enni. A cedere la sostanza stupefacente, eroina, cocaina e hashish, sarebbero stati anche dei tossicodipendenti della zona che sarebbero stati ricompensati con circa 20 euro al giorno. Dall’inchiesta portata avanti dai militari dell’Arma viene fuori una rete che coinvolgeva tanti giovanissimi. Nel ruolo di spacciatore con il compito di assicurare le vendite anche il figlio minorenne della coppia e la fidanzata di lui appena 20enne. Coppia che, però, aveva anche una figlia poco più che neonata: il passeggino e il fasciatoio della bambina spesso venivano utilizzati per nascondere le sostanze stupefacenti. La rete poteva contare anche sull’apporto dell’inquilina del piano di sopra del residence di Campomarino che era incaricata di cucinare per i turnisti e veniva ricompensata con 20 euro al giorno. Negli appartamenti gli spacciatori avevano a disposizione un telefono per rispondere ai consumatori e se qualcuno di loro finiva nei guai con la giustizia il pagamento dell’assistenza legale veniva garantito attraverso una colletta pagati da tutti gli affiliati. Una rete che poteva vantare un giro “sostanzioso”: stando agli accertamenti portati a termine dai carabinieri, infatti, sarebbero stati visionati almeno 170 contatti a carico di ogni spacciatore e ogni giorno sarebbero stati venduti almeno 50-60 grammi per ogni sostanza stupefacente, eroina, cocaina e hashish. Nel frattempo la difesa degli indagati affila le armi in vista degli interrogatori di garanzia. L’avvocato Silvio Tolesino, difensore di un 24enne sottoposto a divieto di dimora chiederà la revoca del provvedimento a carico del giovane sia al giudice per le indagini preliminari che al tribunale del Riesame.