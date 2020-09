Operazione Lungomare, condanne esemplari e scacco allo spaccio di droga

Sei ore di camera di consiglio e pene esemplari per 5 degli imputati dell’Operazione Lungomare, l’operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso con la collaborazione dei carabinieri del comando provinciale e del Nucleo Investigativo di Campobasso che diede scacco matto allo spaccio di droga in basso Molise. Il giudice del tribunale di Larino, Russo, ha emesso la sentenza di condanna nei confronti di 5 dei 16 imputati che non avevano scelto il rito alternativo. Altri 15 erano già stati condannati con riti alternativi circa un anno fa. Si tratta di una operazione che aveva messo in luce l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, capo di accusa che, però, è caduto nei confronti di uno dei maggiori indagati che, invece, è stato condannato per detenzione ai fini di spaccio. Le condanne emesse dal giudice Russo vanno da 8 anni e 2 mesi di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici per N.C., a 8 anni e 2 mesi di reclusione per F.M.C. e sempre interdizione perpetua dai pubblici uffici, di 4 anni e 6 mesi di reclusione e interdizione per 5 anni dai pubblici uffici per C.L.C. e di 4 anni e 6 mesi di reclusione e 19mila euro di multa e interdizione per 5 anni dai pubblici uffici per E.P. al quale è caduto il capo di imputazione maggiore di associazione per delinquere. D.M. è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione e 2400 euro di multa con sospensione della pena. Assolti M.F., C.I.V., F.A.M., C.P., M.C., L.D.C., G.V., M.R.D.F., M.D.B., e D.P. Per M.A., 44enne c’è stata l’assoluzione per un capo di imputazione e per il resto sono state trasmesse per competenza le carte al tribunale di Campobasso.

Stando alle indagini compiute nel 2018 e sfociate con 23 misure cautelari per un totale di 51 persone iscritte nel registro degli indagati, gli stessi avevano creato una organizzazione dedita allo spaccio di matrice sanseverese ma con una base logistica e operativa nella provincia di Campobasso tra Campomarino, Termoli, Larino e il centro del capoluogo molisano. Nel corso delle indagini sono emerse 1400 cessioni di condotta di droga 20 recuperi di sostanza stupefacente per un totale di circa 100 grammi di hashish, 330 grammi di cocaina e 400 grammi di eroina.

L’operazione mise in luce lo straordinario lavoro dei carabinieri nel contrastare le attività di spaccio di droga sulla costa. L’inchiesta partì a gennaio 2016 e fu condotta con l’ausilio di attività tecniche, osservazioni, pedinamenti e perquisizioni. Uno degli elementi emersi fu lo spostamento della piazza dello spaccio da San Severo alla costa bassomolisana dove erano stati scelti appartamenti a Campomarino, Termoli e anche nel capoluogo da utilizzare come nuova piazza di spaccio dove gli acquirenti della droga arrivavano dopo aver contattato telefonicamente i pusher.

Due degli indagati sono stati difesi dagli avvocati Carmine ed Elena Verde. I legali difensori attendono la lettura delle motivazioni ma qualcuno ha già annunciato la presentazione del ricorso in Appello.