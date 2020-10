Operazione Lungomare, accusato di cessione e spaccio di droga: assolto il writer Pensa

Operazione “Lungomare”: oltre alle condanne riguardanti la maxi indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso che nell’autunno del 2018 hanno scoperchiato un vasto giro di spaccio di sostanza stupefacente (oltre 1400 sono gli episodi di cessione della droga con 20 recuperi di sostanza stupefacente per un totale di circa 100 grammi di hashish, 330 di cocaina e 400 di eroina) c’è stata anche una assoluzione. Si tratta del writer campobassano Pensa (M.D.B. le iniziali del ragazzo, attualmente in carcere). Al writer, difeso dall’avvocato Silvio Tolesino (nella foto in basso), venivano contestati diversi episodi di cessione e spaccio. Il legale, durante la sua arringa, oltre ad aver puntato sulla irrilevanza delle intercettazioni riguardanti il proprio assistito, ha anche respinto le accuse che sono state mosse al writer. Contestazioni che sono state accolte e così per il writer la sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”.