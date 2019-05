Operazione Lungomare, 22 persone rinviate a giudizio

REDAZIONE TERMOLI

Quindici persone rinviate a giudizio con rito abbreviato e altre 5 che, invece, seguiranno il processo ordinario, mentre due hanno già patteggiato la pena. Sono questi gli imputati nell’ambito di “Operazione Lungomare”, la maxi indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Campobasso che mesi fa hanno scoperchiato un vasto giro di spaccio di sostanza stupefacente che aveva come base operativa Campomarino dove erano stati presi in affitto diversi appartamenti che erano stati poi trasformati in vere e proprie centrali della droga dove venivano trattate e tagliate le sostanze stupefacenti prima di essere messe a disposizione dei pusher locali che avevano il compito di venderle per strada. Una maxi inchiesta fatta anche di intercettazioni telefoniche e pagine e pagine di documenti e che ha visto il giudice per le udienze preliminari rinviare a giudizio 22 persone accogliendo, di fatto, le richieste avanzate dal procuratore capo di Campobasso, Nicola D’Angelo e dal sostituto procuratore Elisa Sabusco, titolari del fascicolo di indagine. Una indagine portata avanti per mesi: secondo gli inquirenti, quindi, le persone che sono state rinviate a giudizio avevano messo in piedi una presunta organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti non solo lungo la fascia costiera adriatica ma anche nelle zone più interne. L’indagine era partita dall’escalation nel consumo delle droghe pesanti, cocaina ed eroina in primis e si era arricchita oltre che delle intercettazioni telefoniche anche di pedinamenti e testimonianze rese dagli assuntori della droga che erano stati “pizzicati” nell’arco dei mesi di indagine. Millequattrocento sono gli episodi di cessione della droga con 20 recuperi di sostanza stupefacente per un totale di circa 100 grammi di hashish, 330 di cocaina e 400 di eroina per un totale di 39 persone indagate.