Operazione “Gli Intoccabili”: condanne ridotte in Corte d’Appello

Operazione antidroga “Gli Intoccabili”: sentenza dinanzi ai giudici della Corte d’Appello di Campobasso per per 4 delle persone coinvolte nel blitz portato a termine dai carabinieri a febbraio 2020.

Un imputato (difeso dall’avvocato Silvio Tolesino – nella foto in basso) è stato condannato a 3 anni e 6 mesi (5 anni e 4 mesi in primo grado – il pm aveva chiesto 8 anni).

L’uomo difeso dall’avvocato Angelo Piunno è stato invece condannato a 3 anni e 4 mesi (in primo grado a 5 anni – il pm anche in questo caso aveva chiesto 8 anni).

1 anno e 9 mesi per il terzo imputato, assistito dal legale Paolo Lanese. 2 anni e 4 mesi (3 anni e 5 mesi in primo grado) infine, per un cittadino straniero, pure coinvolto nel blitz, residente nel capoluogo molisano.

È stata disposta anche la revoca della interdizione legale e l’obbligo di dimora.

Il blitz antidroga fu portato a termine a ottobre del 2020 dai carabinieri della Compagnia di Campobasso.

L’attività di indagine (pedinamenti, perquisizioni etc) portarono, inizialmente, all’adozione di 3 misure cautelari (29 le persone indagate e 40 decreti di perquisizioni emessi dal Gip di Campobasso su richiesta del capo della locale Procura, Nicola D’Angelo e del Pm Elisa Sabusco, eseguiti in Molise, Campania, Puglia ed Emilia Romagna).