Operazione Galaxy, concessi i domiciliari all’indagato isernino

ISERNIA. Concessi i domiciliari al 50enne isernino indagato nell’ambito dell’operazione “Galaxy”. Il Tribunale del Riesame di Campobasso ha accolto la richiesta del legale difensore, l’avvocato Teodoro. L’uomo era finito in carcere lo scorso 17 ottobre quando la Guardia di Finanza ha smascherato una maxi truffa internazionale legata all’importazione di auto di lusso. L’uomo, C.I. di 50 anni, era finito in carcere con l’accusa di associazione a delinquere in concorso finalizzata alla truffa aggravata e falso. Durante l’interrogatorio di garanzia l’indagato aveva dato la sua versione dei fatti al gip e in quel contesto il suo difensore aveva annunciato di voler chiedere una misura meno afflittiva per il suo assistito. Richiesta accolta dal Tribunale del Riesame che gli ha concesso i domiciliari.