Operazione “Fil rouge”, appalti pubblici sotto la lente della GdF. Ai domiciliari due imprenditrici isernine

Conferenza stampa Indietro 1 di 11 Avanti

ISERNIA

La Procura della Repubblica di Isernia, a seguito di indagini condotte dal sostituto procuratore Maria Carmela Andricciola e condotte dalla Guardia di Finanza del capoluogo pentro, ha ottenuto sette ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip, Federica Rossi. Si tratta di imprenditori, commercialisti e altri professionisti accusati, a vario titolo, di reati fiscali. Tra queste sono finite agli arresti domiciliari Clara ed Edda Rossi, 63 e 66 anni, imprenditrici isernine titolari di una ditta che opera nel settore degli appalti pubblici. Complessivamente l’indagine ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di venti persone per una frode fiscale che si aggira attorno agli 85 milioni di euro. Sequestrati beni per un valore complessivo di circa 24 milioni di euro (ammontare dell’imposta evasa).

Un modus operandi molto complesso che aveva l’obiettivo di far ottenere all’impresa di proprietà delle sorelle Rossi benefici di natura fiscale utilizzando fatture per operazioni inesistenti, attraverso società “cartiere” che subito dopo scomparivano nel nulla. I dettagli dell’operazione, denominata “Fil Rouge” in una conferenza stampa a cui hanno preso parte, il Procuratore Capo, Carlo Fucci, il Comandante della Guardia di Finanza di Isernia, il colonnello Vito Simeone, il Tenente Colonnello, Antonio Matteo Stoico, Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Isernia e il sostituto procuratore Andricciola.

Seguono aggiornamenti