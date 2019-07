Operazione ‘Drug Wash’ contro il traffico di stupefacenti. Duro colpo anche per la piazza molisana

REDAZIONE

I Carabinieri e la Guardia di Finanza dei comandi di Foggia e Lucera hanno eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari per reati di varia tipologia che spaziano tutti nel campo della detenzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tre sono finiti in carcere e altri tre sono stati posti ai domiciliari e per una coppia è stato disposto il divieto di dimora a Lucera. L’operazione intitolata Drug Wash è partita all’alba di questa mattina con l’ausilio di mezzi, uomini e l’elicottero dell’Arma. L’organizzazione in questione dedita principalmente allo spaccio di hashish e cocaina aveva forti collegamenti anche con il Molise.