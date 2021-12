Operazione Drug Market: udienza, martedì 7 dicembre, in tribunale a Campobasso, per le persone convolte nella retata antidroga e che hanno optato per il rito ordinario.

L’inchiesta, come noto, ha smantellato una vera e propria centrale dello spaccio in città. Per 4 persone c’è stato già il processo in primo grado e in Appello.

Per alcune posizioni, invece, si svolgerà il rito ordinario. Il blitz fu portato a termine a marzo del 2019.

11 le misure cautelari richieste inizialmente (le posizioni si sono poi modificate nel tempo) per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le forze dell’ordine fecero venire a galla un vasto giro di stupefacenti in città che aveva ramificazioni anche nelle confinanti Campania e Puglia.

20 le perquisizioni effettuate tra Campobasso, San Severo e Caserta. Circa 1500 le condotte di cessione di sostanza stupefacente.