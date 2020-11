Operazione Drug Market: condanne ridotte in Corte d’Appello per 4 campobassani

Due uomini e una donna hanno già lasciato il carcere e sono stati confinati ai domiciliari

Blitz “Drug Market”, condanne dimezzate dinanzi ai giudici di secondo grado per alcuni dei coinvolti nella vasta operazione anti droga portata a termine nel 2019. C.D.V. (difeso dall’avvocato Alessio Verde), condannato in primo grado a 6 anni e 8 mesi, dovrà scontare 3 anni e 8 mesi. 3 anni e 4 mesi per G.D.V. (6 anni in primo grado, difeso dall’avvocato Elena Verde), 4 anni e 4 mesi per F.D. (difesa dall’avvocato Carmine Verde), condannata in primo grado a 8 anni e 6 mesi e 4 anni e 6 mesi a E.D.V. (pure difeso dall’avvocato Carmine Verde), condannato invece in primo grado a 6 anni e 1 mese. Tutti sono usciti dal carcere e si trovano agli arresti domiciliari (E.D.V. era stato confinato ai domiciliari in precedenza). L’operazione a marzo dello scorso anno. Undici le misure cautelari inizialmente richieste. I militari fecero venire a galla un vasto giro di stupefacenti in città, con ramificazioni anche in Campania e Puglia. Inizialmente scattarono (poi alcune posizioni si sono modificate nel tempo) 11 misure cautelari personali, un arresto in flagranza di reato di un italiano di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di circa 150 grammi di marijuana e 20 perquisizioni effettuate tra Campobasso, San Severo e Caserta. Oltre alle 11 misure cautelari personali disposte dal Gip per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ci furono anche 3 arresti in flagranza, due eseguiti nel corso delle indagini oltre ad altre 9 denunce in stato di libertà tra le quali una minorenne e 14 segnalazioni alla Prefettura.