Operazione “Drug Market”, concluse le indagini

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Campobasso (Direzione Distrettuale Antimafia) ha notificato ieri l’avviso di concluse indagini nell’ambito dell’operazione antidroga che i Carabinieri hanno finalizzato all’inizio dello scorso mese di marzo e che in codice è stata chiamata “Drug Market”. Ora si va verso una fase cruciale e le carte passano nell’ufficio del gup per le eventuali richieste di rinvio a giudizio a carico degli indagati che in alternativa possono optare per il rito abbrevviato o per il patteggiamento.

Per un anno circa gli investigatori del Tenente Giorgio Felici, a capo del Comando Compagnia dei Carabinieri del capoluogo, hanno ricostruito un mosaico dettagliato dello spaccio di stupefacenti (in città e provincia) che disegna nuovi scenari. 11 misure cautelari personali (tre in carcere e sette ai domiciliari), un arresto in flagranza di reato di un italiano di 27 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di circa 150 grammi di marijuana e 20 perquisizioni effettuate tra Campobasso, San Severo e Caserta. Un’attività d’indagine che ha permesso di appurare che in totale sono state circa 1500 le condotte di cessione nonché di effettuare 17 recuperi di sostanza stupefacente per un totale di quasi 100 grammi di cocaina con purezza intorno all’81% e 150 grammi di marijuana. Alle 11 misure cautelari personali disposte dal Gip per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, devono aggiungersi anche 3 arresti in flagranza, due eseguiti nel corso delle indagini e uno queta notte, oltre ad altre 9 denunce in stato di libertà tra le quali una minorenne e 14 segnalazioni alla Prefettura. Il reato contestato su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo è di “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)”.

L’indagine è partita lo scorso mag- gio 2018 attraverso l’ausilio di attività tecniche: osservazioni, pedinamenti e perquisizioni sono stati acquisiti a carico di 20 indagati. Elemento dopo elemento i Carabinieri sono riusciti a ricostruire i rapporti delle due famiglie principali dell’organizzazione identificandone i singoli componenti ed i compiti che ognuno di essi svolgeva, da coloro che (in maniera verticistica) fornivano il denaro necessario all’acquisto della droga, a coloro che si occupavano del taglio e confezionamento a coloro che procacciavano clienti, fino ad individuare anche i rifornitori i quali, con frequenti viaggi trasportavano cocaina da San Severo e Caserta e la consegnavano a domicilio direttamente alla base logistica a Campobasso. Le due famiglie avevano messo in piedi un vero e proprio mercato della droga che veniva spacciata all’interno dei loro appartamenti in via Romagna.