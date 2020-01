“Operazione Bonifica”, non luogo a procedere per un operatore molisano

Era accusato di truffa in seguito al blitz delle Fiamme Gialle volto a verificare il corretto funzionamento del sistema delle erogazioni pubbliche in agricoltura

Il gip del Tribunale di Campobasso, Teresina Pepe, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’operatore del Centro di Assistenza Agricolo coinvolto nella maxi indagine portata avanti dalla Guardia di Finanza in tutta Italia e denominata “Operazione Bonifica”.

Il blitz nel 2013, in tutta Italia, fu condotto dalla Guardia di Finanza volto a verificare il corretto funzionamento del sistema delle erogazioni pubbliche in agricoltura.

Oltre 1000 finanzieri di tutti i comandi provinciali acquisirono, presso i Centri di Assistenza Agricola, documentazione relativa a soggetti individuati dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza attraverso un’analisi di rischio elaborata sui dati forniti dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori. (a 7 miliardi di euro, infatti, ammontano le risorse che l’Unione Europea eroga ogni anno all’Italia per il sostegno all’agricoltura, una cifra questa che rende tangibile il rischio di possibili infiltrazioni della criminalità e di truffe per l’indebita percezione di contribuzioni destinate agli operatori onesti). I controlli delle fiamme gialle nell’operazione denominata “Bonifica”, portarono alla segnalazione di oltre 33mila aziende agricole in tutta Italia, con conseguente blocco delle erogazioni dei premi Pac da parte di Agea. Gli indagati, stando alle accuse, per ottenere i contributi comunitari producevano falsi contratti di affitto o di comodato fittizi, indicanti, quali controparti, persone del tutto ignare e, in taluni casi, addirittura decedute. Tale escamotage risultava necessario ad attribuire a tali aziende la proprietà di centinaia di titoli “Pac” (acronimo di Politica Agricola Comune, titolo collegato ad ogni singolo ettaro di terreno coltivato e di valore variabile a seconda del tipo di coltura praticata), requisito fondamentale per poter accedere ai finanziamenti europei. L’indagine della Guardia di Finanza nella cosiddetta “Operazione Bonifica”, aveva l’obiettivo di perseguire le frodi su finanziamenti comunitari, nell’ambito della quale sono stati messi al setaccio i contributi Pac in tutta italia ed anche in Molise.

Nella vicenda in esame è emerso che l’operatore del centro CAA molisano, che ha il compito di aiutare i coltivatori nel disbrigo delle pratiche, aveva ricevuto ed inoltrato i dati forniti dal produttore all’ente erogatore. Pertanto, i contratti di conduzione, che si assumono fittizi poiché venivano riportati anche affittuari deceduti in data antecedente alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, venivano prodotti dal richiedente i fondi e che l’attività dei CAA era limitata alla sola verifica della regolarità e conformità formale dei documenti e non anche all’esame della validità dell’atto e la veridicità dei dati riportati.

Sulla base di tali considerazione il GIP del tribunale molisano ha ritenuto di dichiarare in non luogo a procedere per l’operatore del centro CAA, difeso dall’Avv. Fausi Khalifh Iannucci (nella foto in basso), per aver concorso nella truffa aggravata. A giudizio è invece andato il produttore agricolo che aveva richiesto i fondi.