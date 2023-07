Operazione antidroga “White Beach”, metà degli indagati chiede l’abbreviato

Udienza preliminare davanti al giudice nel Palazzo di Giustizia di Campobasso per circa 30 persone coinvolte nell’inchiesta dei Carabinieri coordinata dalla locale Dda

Si è celebrata questa mattina all’interno del Palazzo di Giustizia di Campobasso l’udienza preliminare a carico di circa 30 persone che sono rimaste coinvolte nell’inchiesta antidroga dei Carabinieri, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso, che nell’ottobre del 2022 portò all’esecuzione di 18 misure cautelari fra Molise e Puglia.

Gli indagati sono comparsi davanti al giudice per le udienze preliminari Veronica D’Agnone in compagnia dei loro avvocati difensori, tra cui Silvio Tolesino (che ha già pronta l’istanza di revoca o sostituzione della misura), Sabusco e Cristofaro. Circa la metà di loro ha chiesto il giudizio con rito alternativo, in particolare con l’abbreviato.

Gli altri invece, contestati comunque gli addebiti, hanno scelto di affidarsi alla strada del dibattimento.

Il giudice si è riservato sulle diverse richieste. All’udienza del prossimo 11 settembre si pronuncerà sull’ammissione degli abbreviati e sui rinvii a giudizio (in questo secondo caso, quindi, se disporre il non luogo a procedere o l’apertura del processo davanti al collegio penale).

