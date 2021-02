Operazione antidroga “Piazza Pulita”, udienza dinanzi al Gup

Si svolgerà nella mattinata di sabato 27 febbraio l’udienza Gup in tribunale per le persone coinvolte nel blitz anti droga denominato Piazza Pulita e portato a termine a maggio del 2020 da Carabinieri e Fiamme Gialle. L’operazione scattò dopo due anni di indagini: inizialmente furono 20 persone arrestate e trasferite in carcere, altre 7 agli arresti domiciliari, 4 divieti di dimora in Molise e in Campania, 6 divieti di dimora in Molise, 1 obbligo di dimora a Campobasso e 1 obbligo di presentazione di firma alla polizia giudiziaria. I militari accertarono oltre 2.500 condotte di cessione e di detenzione di stupefacente, con sequestri di sostanza stupefacente per un totale di circa 400 grammi di cocaina, 70 grammi di eroina e 3 chili di hashish.