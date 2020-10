Operazione antidroga “Gli Intoccabili”: istanza al Riesame per uno degli indagati

Blitz antidroga “Gli Intoccabili”: è stata presentata nella mattinata di lunedì 19 ottobre 2020 l’istanza al Tribunale delle Libertà per una delle persone coinvolte nella vasta operazione portata a termine dai carabinieri nella prima decade di ottobre. Il legale Silvio Tolesino (nella foto in basso) ha chiesto per il suo assistito la revoca della custodia cautelare in carcere o in alternativa l’applicazione di una misura meno afflittiva. Oltre alle tre misure cautelari (due in cella e una ai domiciliari) da registrare 29 persone indagate e 40 decreti di perquisizioni emessi dal Gip di Campobasso su richiesta del capo della locale Procura, Nicola D’Angelo e del Pm Elisa Sabusco (ed eseguiti in Molise, Campania, Puglia ed Emilia Romagna). L’indagine era iniziata a settembre 2018 e si è conclusa a febbraio 2020 con l’ausilio di attività tecniche, osservazioni, pedinamenti e perquisizioni. Sotto la lente degli inquirenti attività di spaccio, commercio e detenzione di cocaina che veniva ceduta a Campobasso.