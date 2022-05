Operazione antidroga, emesse tre condanne

Il Tribunale Penale di Campobasso ha emesso tre sentenze di condanna per gli imputati, due dei quali difesi dall’Avv. Daiano Morena, nel procedimento per i fatti accaduti lo scorso 13 maggio 2021. Fu un pomeriggio intenso per gli investigatori della Squadra Mobile di Campobasso coadiuvati dai poliziotti della Squadra Volante della Questura del capoluogo che portò a 4 arresti in flagranza di reato per droga in un comune alle porte della città. Non passarono inosservati i passaggi a sirene spiegate delle “auto civetta” della Polizia di Stato nel corso dell’attività di indagine condotta dalla sezione “Narcotici” della Squadra Mobile.

L’attività investigativa portò al sequestro di numerose dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina.Oggi il Tribunale Penale ha condannato 3 dei quattro imputati alla pena di 6 anni di reclusione.Un altro imputato è stato in precedenza condannato separatamente scegliendo il giudizio abbreviato. Spetterà ai difensori la scelta di proporre appello per chiedere una nuova valutazione della vicenda.