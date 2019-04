Operazione antidroga dei Carabinieri, arrestati due campobassani e un napoletano (IL VIDEO)

E’ in corso in questo momento, ore 18.45, un’operazione anticrimine dei Carabinieri di Campobasso: davanti alla Caserma Testa di via Mazzini diversi equipaggi sono giunti a sirene spiegate e da una delle auto dei Carabinieri è scesa una ragazza apparentemente giovane col cappuccio in testa che è stata accompagnata all’interno del presidio. A breve altri aggiornamenti su quella che sembra essere un’attività investigativa di grande interesse.

Ore 19.30. Due uomini e una donna si trovano all’interno della Caserma Testa dei Carabinieri di via Mazzini a Campobasso per espletare le procedure di identificazione relativamente a quella che sembra essere un’operazione antidroga. In questi momenti il magistrato di turno viene costantemente informato dagli uomini dell’Arma che potrebbero aver sequestrato anche stupefecente del tipo cocaina. Si tratta di due campobassani e un napoletano entrambi residenti in Molise. Al momento i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Tenente Giorgio Felici stanno procedendo al loro arresto.

