Operazione antidroga, arrestato 40enne per detenzione e spaccio

Isernia, nel corso di un blitz antidroga è stato arrestato all’alba, nel corso di un’operazione antidroga dei Carabinieri, un 40enne di Isernia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma di Isernia, coordinati dal comandante Severino Vera, lo tenevano da tempo sotto stretto controllo e sono entrati in azione nelle prime ore del mattino. A casa del 40enne, con l’aiuto dell’unità cinofila dell’Arma appositamente intervenuta, hanno trovato un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti, tra cui una discreta quantità di cocaina. Dopo aver perquisito l’appartamento e l’auto dell’isernino, lo hanno portato in caserma per le formalità di rito e hanno avvisato il magistrato di turno, che ha trasformato il fermo in arresto per detenzione e spaccio di droga.