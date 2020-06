Operazione Alcatraz, rito abbreviato fissato per il 24 luglio

Operazione anti droga Alcatraz, il 24 luglio si definiranno (con rito abbreviato) le posizioni di alcuni dei coinvolti nel blitz. Altri invece dovranno comparire dinanzi al Gup (udienza sempre fissata per il 24). L’operazione fu portata a termine dalla squadra Mobile di Campobasso a maggio dello scorso anno. Sette sono state le misure cautelari inizialmente adottate (tra le persone coinvolte anche due donne: una in particolare, stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, utilizzava il passeggino con il bambino per trasportare la droga). Le misure sono state emesse dal Gip Teresina Pepe su richiesta della locale Procura per reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività furono documentate circa 400 cessioni di stupefacente per un totale di 2500 dosi.