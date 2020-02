Operazione “Alcatraz”: il 4 marzo udienza preliminare

Il blitz antidroga condotto dalla polizia a maggio del 2019

Si terrà mercoledì prossimo l’udienza preliminare riguardante l’operazione “Alcatraz”, il blitz anti droga portato a termine dalla squadra Mobile a maggio dello scorso anno. L’operazione fu coordinata dalla Procura della Repubblica del capoluogo, con l’impiego di personale della Squadra Mobile e degli altri Uffici della Questura, del Posto Polfer di Campobasso, nonché di unità cinofile e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara ed un elicottero della Polaria di Napoli. Sette le ordinanze cautelari personali iniziali e, in particolare, due custodie cautelari in carcere per due donne di cui una utilizzava il passeggino con il bambino per trasportare la droga, una agli arresti domiciliari, due divieti di dimora nella regione Molise e due obblighi di dimora. Le misure sono state emesse dal Gip del Tribunale di Campobasso Teresina Pepe su richiesta della locale Procura per reati inerenti il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Con la stessa ordinanza è stato disposto il sequestro preventivo delle somme, provento dell’attività di spaccio, nei confronti di uno dei principali indagati per complessivi 44.000 euro circa. Nel corso dell’attività furono documentate circa 400 cessioni di stupefacente per un totale di 2500 dosi. Oltre alle 7 misure personali disposte dal Gip, ci furono 19 perquisizioni locali eseguite a Campobasso, Toro, Mirabello Sannitico, San Severo e Giugliano in Campania.