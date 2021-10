Operazione “6-MAM”: più di 140 cessioni di eroina. Sgominata la centrale dello spaccio

I carabinieri della compagnia di Campobasso hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Campobasso, Roberta D’Onofrio, su richiesta della Procura del capoluogo, nei confronti di un soggetto che si è reso responsabile di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. L’uomo, stando alle risultanze investigative dell’indagine “6-Mam”, avrebbe spacciato eroina a numerosi tossicodipendenti.

Dalle indagini è emerso che il giovane, che poi è stato trasferito presso la casa circondariale di Foggia, aveva posto in essere, “con assoluta disinvoltura e spregiudicatezza – scrive la Procura – una fiorente attività di spaccio di eroina, utilizzando la propria abitazione come base logistica per la preparazione dello stupefacente in dosi nonché punto di cessione dello stupefacente a vari consumatori, creando, in tal modo, una vera e propria piazza dello spaccio in un quartiere popolare di Campobasso”.

L’operazione che ha visto la luce stamattina ha portato anche a numerosi perquisizioni fuori Campobasso, in particolare a Bojano e Montesilvano, a carico di soggetti coinvolti nell’attività di spaccio.

Le cessioni della droga, una potente eroina che ha dato il nome all’operazione “6-Mam”, avvenivano ad ogni ora del giorno e della notte, un modus operandi consolidato che riceveva fin dentro l’abitazione, talvolta nelle immediate vicinanze, i numerosi clienti che ritiravano la loro dose, previo pagamento del corrispettivo consegnato direttamente nelle sue mani all’interno dell’abitazione.

Sotto la lente, nel corso dell’attività di indagine, 140 cessioni di eroina. I diversi acquirenti, una decina circa, sono stati segnalati alla Prefettura per le conseguenti sanzioni amministrative.

Nel corso del blitz che è partito questa mattina, 7 ottobre, con perquisizioni non solo a Campobasso ma anche a Bojano e Montesilvano anche con l’ausilio dei cani antidroga del Nucleo di Chieti, è stato sequestrato un involucro contenente 65 grammi di eroina.