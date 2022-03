Operatori socio-sanitari, 160 contratti prorogati dall’Asrem

Il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 per assicurare la costante erogazione delle attività sanitarie nonché i livelli essenziali di assistenza

Sono stati prorogati al prossimo 31 dicembre 160 contratti ad altrettanti Oss, operatori socio-sanitari. La decisione è stata presa dall’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), che ha rinnovato fino alla fine del 2022 i contratti in questione.



“Le proroghe – si legge nel provvedimento – si rendono necessarie, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, al fine di assicurare la costante erogazione delle attività sanitarie riconducibili alle unità operative e strutture di afferenza, nonché di assicurare i Livelli essenziali di assistenza (Lea).



Trovano altresì motivo nell’esperienza professionale già acquisita dal personale durante il periodo di lavoro svolto nelle unità operative e strutture interessate e nell’opportunità di non disperdere le competenze acquisite in modo da consentire, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle attività”.