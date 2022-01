Operatori servizio civile, posti disponibili in Comune

È stato pubblicato il Bando Ordinario 2021 per la selezione degli operatori volontari di Servizio Civile Universale e di Servizio Civile Digitale. I candidati potranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022.

Per il Comune di Campobasso, sono aperte una serie di posizioni per due progetti presentati dall’Agenzia Agorá Cooperativa Sociale: progetto “Arancio Campobasso”, e progetto “Oro Campobasso”.

Il progetto “Arancio”, rivolto a 52 operatori volontari, ha come settore principale quello dell’educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport. L’area di intervento sarà l’attività di tutoraggio scolastico.

Per quanto riguarda invece il progetto “Oro” Campobasso, rivolto a 8 operatori volontari, il settore è quello della Protezione Civile e l’area di intervento è quella della prevenzione e della mitigazione dei rischi.

La domanda di partecipazione, per entrambi i progetti, dovrà essere indirizzata direttamente all’agenzia Agorà, titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Per info telefonare ai seguenti numeri: 0825.781037 oppure 0874.1970689 o scrivere a info@agenziaagora.org. Sito web ufficiale di riferimento dell’agenzia: www.agenziaagora.org.

Ulteriori dettagli sono disponibili al seguente link: https://www.agenziaagora.org/2021/12/15/avviso-pubblico-di-selezione-bando-ordinario-2021-per-la-selezione-di-operatori-volontari-di-servizio-civile-universale-e-di-servizio-civile-digitale/

Il servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Si tratta di un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, risorsa indispensabile e vitale per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.