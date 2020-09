Operatori sanitari del Cardarelli a partita Iva, pronta la proroga dei contratti fino al 31 dicembre

Ieri avevamo dato notizia, dopo aver intervistato il governatore della Regione Donato Toma del prolungamento, che doveva arrivare oggi, del contratto per gli operatori sanitari, medici, infermieri e Oss, a partita Iva che sono stati chiamati per l’emergenza Covid (L’ARTICOLO QUI). Della questione abbiamo interessato anche i vertici Asrem che ci hanno confermato di aver ricevuto, anche se ancora non materialmente, i fondi dalla Regione. Intanto i contratti sono stati prorogati fino al 15 ottobre, giorno della scadenza dello stato di emergenza nazionale. Il Dg Asrem ci ha comunicato, tuttavia, di aver predisposto le delibere per la proroga dei contratti fino al 31.12.2020.