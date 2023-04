Operatori di Polizia Scientifica a Campobasso, dopo gli esami un dono di solidarietà

Lo scorso 7 aprile, presso la Scuola della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso, si è conclusa con gli esami finali di profitto, la fase didattica del 4° corso per Operatore di Polizia Scientifica, che ha interessato 119 frequentatori.

I discenti sono attualmente impiegati in una fase di tirocinio applicativo presso i laboratori del Servizio Polizia Scientifica, dislocati su tutto il territorio nazionale, che terminerà il prossimo 28 aprile, data ufficiale di conclusione del corso.

I frequentatori, durante il corso, in segno di solidarietà al prossimo, hanno voluto effettuare una donazione al piano assistenziale denominato “Marco Valerio”, che provvede ad assicurare aiuti economici ai dipendenti della Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, con figli minori di diciotto anni affetti da patologie ad andamento cronico e agli orfani che versano nella medesima condizione.

Sempre presso la Scuola Allievi Agenti “Giulio Rivera”, dal prossimo 17 aprile, avrà inizio il 5° Corso per Operatore di Polizia Scientifica, che interesserà altri 107 frequentatori.