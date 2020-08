Operato d’urgenza al Cardarelli dopo essere stato investito, giallo in paese. Indagini in corso

I contorni della vicenda sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Palata che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto questa notte quando una ragazza avrebbe investito con l’auto il fidanzato. Il ragazzo, classe ’79, è finito in ospedale, ricoverato al Cardarelli di Campobasso, dove dovrà essere operato nelle prossime ore. Come detto non è chiaro quello che è accaduto nei minuti immediatamente precedenti all’investimento. Secondo una ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, sembrerebbe che la giovane stesse cercando di scappare quando è avvenuto l’investimento.

La ragazza è ricoverata al San Timoteo.