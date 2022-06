Operativi gli info point turistici a Termoli

Sono operativi da questa mattina gli info point turistici voluti dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco. A presentarli l’assessore al Turismo, Sport e Cultura Michele Barile e il presidente della locale Pro Loco Luciano Calignano. Gli info point turistici si trovano presso la torretta Belvedere “Carlo Cappella” e in via Dante nella consueta sede della Pro Loco. A queste due sedi se ne potrebbe aggiungere una terza sul lungomare nord Cristoforo Colombo ma per quest’ultima è necessario il finanziamento della Regione Molise attraverso il bando “Molise è Cultura”.

A questi si aggiunge anche l’info point turistico di Creamar che si trova nel borgo vecchio in Via Federico di Svevia 61.

Durante l’incontro l’assessore Barile ha ricordato anche l’importanza dei servizi attivati già dallo scorso anno tramite Bike Boom per la mobilità sostenibile con i monopattini sharing e da quest’anno grazie all’azienda Space Green di Termoli ci sarà anche il servizio di bike sharing

Questi gli orari di apertura degli info point turistici: