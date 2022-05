Operata all’aorta a 85 anni, la gratitudine di Maria Angela: “Esistono medici meravigliosi che amano la loro professione”

La donna è stata operata al Gemelli di Campobasso e ha seguito la riabilitazione nella stessa struttura

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di Maria Angela da Termoli che ha subito un intervento chirurgico andato a buon fine. “Spesso si parla di della malasanità, invece io sono qui per testimoniare che, dopo aver subito un intervento all’aorta, esistono medici meravigliosi che amano la loro professione. Ad 85 anni sono stata operata al Gemelli di Campobasso dove il Professore Di Bartolomeo, con la sua grande professionalità e capacità, ha reso possibile la mia guarigione. Grazie di cuore per tutto. Stima e ringraziamenti per il dottore Missiroli che con il suo garbo riesce a parlare con i malati dandogli serenità e pace. Grazie anche a tutto il reparto di riabilitazione dello stesso ospedale. E a te, Antonio D’Aimmo, un grazie grande per essere rispettoso dei termolesi e pronto subito all’aiuto e alla generosità. Da parte della mia famiglia vi siamo riconoscenti”.