Operaio si ferisce ad una mano, stava lavorando alla sega circolare

Il 30enne residente a Campobasso era al lavoro nel reparto falegnameria. Immediati i soccorsi ed il trasferimento in ospedale

Si è ferito alla mano mentre era al lavoro in azienda. E’ successo lunedì, 14 novembre, durante il turno di pomeriggio in una ditta di Paglieta, comune del chietino.

A rimanere ferito un operaio di 30 anni, residente a Campobasso, impiegato nella fabbrica che realizza componenti per veicoli.

Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzo fosse al lavoro nel reparto falegnameria quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è tagliato ad una mano con la lama della sega circolare che stava utilizzando.

Immediati i soccorso ed il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale di Chieti dov’è stato sottoposto a consulenza vascolare e ortopedica. Per fortuna dagli accertamenti è emerso che la ferita non è grave. Sul posto anche i Carabinieri di Paglieta per gli accertamenti di rito.