Operaio morto su cantiere, l’ispezione cadaverica conferma: stroncato da aneurisma

Decesso per cause naturali. E’ questo il responso dell’ispezione cadaverica che si è svolta oggi, 20 gennaio, all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, sulla salma dell’operaio 49enne, M.P. morto mentre lavorava all’impianto fotovoltaico dopo un malore, un aneurisma.

Il 49enne era all’opera sul tetto dell’edificio di via Catania interessato dai lavori di ristrutturazione. Purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il malore non ha lasciato scampo all’uomo che si è improvvisamente accasciato a terra.

Si è reso necessario l’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare l’autoscala per raggiungere il corpo dell’operaio. Il cantiere non è stato posto sotto sequestro.