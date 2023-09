Operaio molisano morto folgorato in Abruzzo, tre indagati

Si tratta di un atto dovuto anche a garanzia delle persone che ora sono sottoposte alle indagini

Svolta nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Sulmona che indaga per omicidio colposo e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro in seguito alla tragica morte di un operaio dipendente di una ditta di tinteggiatura, il 46enne di Roccaravindola (Isernia), Antonio Di Lollo, avvenuta il 31 agosto scorso in un’azienda di Castel di Sangro. (LEGGI QUI LA PRIMA NOTIZIA)



L’incidente ha sconvolto la comunità locale e ha portato all’iscrizione di tre persone nel registro degli indagati. Lo riferisce anche l’agenzia di stampa Ansa Molise.

La vittima restò folgorata mentre stava lavorando su un capannone e pare abbia urtato i cavi elettrici. Tra gli indagati c’è il proprietario del cantiere e amministratore delegato dell’azienda, insieme a due persone legate al noleggio del cestello elevatore utilizzato dall’operaio.

La Procura ha preso questa misura per consentire l’accertamento irripetibile dell’autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore dall’anatomopatologo. La Procura ha inoltre disposto una doppia perizia, che comprende l’esame autoptico per determinare le cause del decesso dell’operaio e un’indagine sui mezzi utilizzati e sullo stato dei luoghi per verificare eventuali anomalie o irregolarità legate alla sicurezza.

Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, hanno immediatamente sequestrato la porzione di cantiere dove si è verificato l’incidente e hanno acquisito l’intera documentazione relativa alla vicenda. Allo stesso tempo, gli ispettori della Asl 1 hanno iniziato le verifiche per garantire il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.