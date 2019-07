Operaio molesto in piazza inveisce contro i militari, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Isernia, la scorsa notte, hanno tratto in arresto un operaio per resistenza, oltraggio e lesioni personali a pubblico ufficiale. L’arrestato in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche ha dato in escandescenze, scagliandosi verso i militari che erano intervenuti per sedare il suo comportamento intemperante e chiassoso in una piazza pubblica. Il soggetto si è avventato anche contro il personale sanitario del 118 intervenuto durante la successiva fase di assistenza e soccorso. L’operaio, assolte le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione del magistrato di turno.