Operaio cade da un’altezza di 3 metri, 21enne in gravi condizioni

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 agosto, un operaio di 21 anni è caduto, per cause che saranno accertate dagli organi competenti, da un’altezza di circa 3 metri mentre svolgeva lavori di manutenzione ad un capannone nel Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno di Termoli per conto di una ditta esterna. Subito soccorso dai suoi compagni di lavoro che hanno allertato il 118, il giovane è stato trasportato all’ospedale San Timoteo di Termoli ed è entrato con un codice rosso. Al 21enne sarebbe stato riscontrato un trauma toracico importante e altri traumi che potrebbero richiedere l’intervento chirurgico ma, secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di morte.