Operai forestali senza stipendio da luglio: situazione drammatica per tante famiglie

L’Usb: «La Regione ha disatteso gli accordi, denigrata la dignità della nostra categoria»

Negli ultimi mesi hanno affrontato l’emergenza incendi in Molise lavorando sodo per domare le fiamme che hanno distrutto diverse zone della regione. La loro opera, al pari di quella dei Vigili del fuoco e degli altri corpi intervenuti è stata fondamentale. Ma ad oggi, 21 settembre, gli operai forestali ancora vedono un euro. Da luglio nelle tante famiglie coinvolte non arriva lo stipendio. Una situazione che si fa sempre più drammatica con il trascorrere dei giorni. L’ennesimo appello, appena un paio di giorni fa, era già stato lanciato dall’Unione Sindacale di Base: «Nel presidio svolto nel mese di maggio presso la sede del consiglio Regionale del Molise, l’assise all’unanimità approvò un ordine del giorno in cui il Presidente Toma e la Giunta Regionale si impegnavano, al fine di accelerare l’iter per il pagamento delle spettanze dovute agli operatori idraulico forestali, ad attivare un meccanismo per l’anticipazione di liquidità, laddove si rendesse necessario, in modo da attenuare i disagi per i ritardi nel pagamento degli stipendi ai lavoratori stessi. Con profondo rammarico, prendiamo atto che anche questo impegno è stato completamente disatteso, infatti i lavoratori della cantieristica forestale sono in attesa di percepire ancora le spettanze del mese di luglio ed agosto 2021. Possiamo affermare, senza timore di venire in alcun modo smentiti, che oramai è diventata prassi consolidata ignorare gli accordi e denigrare la dignità di questa categoria di lavoratori, che puntualmente sono costretti ad elemosinare un loro sacrosanto diritto, di cui la nostra Regione ha estremamente bisogno, anche alla luce degli eventi calamitosi che hanno martoriato la nostra terra negli ultimi mesi».