Operai Forestali, arriva l’aumento di stipendio. Cavaliere: trovata soluzione condivisa

Buone notizie per i lavoratori forestali, la maggior parte dei quali storici della Regione Molise.

Con deliberazione di Giunta regionale, è stato approvato un importante provvedimento che riflette gli indirizzi espressi dalla parte politica a seguito delle diverse rappresentazioni e richieste formulate dagli operai forestali e dai loro rappresentanti sindacali, nel corso degli ultimi anni.

Dopo numerosi confronti, incontri, tavoli istituzionali e sindacali, si è giunti alla formulazione, condivisa tra le parti, di un’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale di Lavoro – CIRL che integra il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto alla fine del 2021, per i “Lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”.

“Conosco bene la questione del precariato degli operai forestali, molti dei quali hanno iniziato a lavorare alle dipendenze dell’Arsarp negli anni Ottanta – ha precisato l’assessore alle politiche agricole e forestali, Nicola Cavaliere – Sono stato il primo, infatti, a proporre l’impiego dei fondi comunitari per questi lavoratori dando la possibilità dal 2009 di assicurare le 151 giornate a 158 dipendenti. Con questo nuovo provvedimento, che ho portato in Giunta, sarà garantito loro un aumento della retribuzione ed una contrattazione di II livello, dando avvio concreto al riconoscimento adeguato di competenze e responsabilità maturate nel tempo.

Sono soddisfatto del risultato raggiunto per gli operai forestali, figure che nel tempo hanno acquisito ulteriore professionalità, diventando essenziali per la prevenzione dei dissesti idrogeologici, del rischio incendi, per la difesa del suolo, della biodiversità e del patrimonio boschivo.

Per la Regione Molise, gli oneri derivanti dalla stipula del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro – CIRL andranno a gravare per il 67% sui Fondi Comunitari e per il 33% sul Bilancio Regionale, la cui quota viene riassorbita interamente dagli ordinari trasferimenti erogati all’ARSARP nell’ambito dell’attività vivaistica, nel servizio AIB e nella cantieristica forestale.

Solo con un confronto continuo e costante, con determinazione e senso pratico è possibile dare risposte concrete alle istanze del nostro territorio” – ha così concluso l’assessore Cavaliere.