Opera Nomadi: «Estranei alla Giornata della Memoria del 18 gennaio»

«Non è stato in alcun modo possibile mettersi in contatto con il Sindaco di Campobasso»

«L’Opera Nomadi Ente Morale – si legge in una nota arrivata in redazione – comunica di essere estranea alla manifestazione della cosiddetta “GIORNATA DELLA MEMORIA” del 18 Gennaio a Campobasso (dove appare senza autorizzazione il logo della nostra associazione) organizzata da realtà tutte estranee al territorio molisano. Non è stato in alcun modo possibile mettersi in contatto con il Sindaco di Campobasso per evitare tale increscioso doppione(oltretutto limitato nei contenuti e nell’esatta informazione sul tema). Invece la seconda edizione del “Giorno della Memoria degli Stermini dimenticati” si terrà per via telematica il 27 Gennaio 2021 (iniziativa preannunciata durante la Prima Edizione nel Gennaio 2020 a Isernia e Campobasso, tenuta all’interno del Comune di Campobasso) con realtà del territorio molisano».