Opera di artista molisano a Roma per la mostra “Poste Storie”

Tra le otto creazioni visive in formato gigante quella di Nazario Graziano, originario di Campobasso, sul tema dell’innovazione

C’è anche l’opera di un artista molisano nella mostra “Poste Storie”, allestita nell’ufficio postale di Piazza San Silvestro a Roma nell’ambito delle celebrazioni per i 160 di Poste Italiane.

Lo spazio espositivo sulla storia dell’azienda, infatti, ospita il lavoro di Nazario Graziano, illustratore originario di Campobasso specializzato in collage digitali e analogici. L’opera dell’artista è ispirata al tema dell’innovazione ed è una delle otto creazioni visive in formato gigante dedicate ai valori fondanti dell’azienda che si snodano lungo il percorso della mostra.

Un percorso misto, tra fotografia e illustrazione, bidimensionalità e tridimensionalità, come spiega il collagista e disegnatore grafico: “Ho voluto mettere insieme più elementi appartenenti a varie epoche per raccontare attraverso le immagini l’evoluzione di servizi, prodotti e processi di una grande azienda che è da sempre al fianco dei cittadini: spedizioni, pagamenti, fino alle moderne app”. Un’evoluzione in cui ogni italiano si può riconoscere, con sentimenti che vanno dalla nostalgia allo stupore.

L’artista si sofferma anche sul valore di questa collaborazione: “Essere ospitato da un brand così importante è motivo di orgoglio e soddisfazione a livello professionale. Poste è un marchio storico con una enorme riconoscibilità e questa collaborazione contribuisce ad arricchire molto il mio curriculum artistico”.

La mostra “Poste Storie”, aperta al pubblico con ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12, si sviluppa attraverso un percorso interattivo capace di coniugare innovazione e tradizione, tra oggetti e documenti originali, app, video e podcast. Un viaggio che racconta la vita delle donne e degli uomini di Poste Italiane, ripercorre la trasformazione del suo business e il suo legame con il territorio, al servizio degli italiani e del sistema Paese. Il percorso si divide in tre sezioni: nella prima, “I numeri”, il visitatore entra in un ambiente nel quale sono proiettati i numeri e le parole che raccontano l’Azienda. Nella seconda stanza, “La storia e il presente”, il racconto si dipana tra sette percorsi tematici: strumenti di lavoro, risparmio e pagamenti, comunicazione, tecnologia, lettere e pacchi, architettura, trasporti. L’ultimo spazio della mostra è dedicato ai “Valori” di Poste Italiane rappresentate da otto opere di otto artisti contemporanei. I visitatori inquadrando un QR code vengono immersi nella realtà aumentata dell’opera stessa.