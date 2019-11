Open Vita, insieme per il reparto di Radioterapia

Concerto di beneficenza organizzato dall’Associazione Talenti e Artisti Molisani con l’Orchestra di Giuliano Spina

Una serata in compagnia della musica italiana con una talentuosa orchestra spettacolo che regalerà emozioni ai presenti per un fine benefico: raccogliere fondi per il reparto di radioterapia del Gemelli Molise (ex Fondazione Giovanni Paolo II). Open vita, il titolo dello spettacolo, si terrà venerdì 15 novembre alle ore 21, nell’impeccabile cornice del Teatro Savoia di Campobasso. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Talenti e Artisti Molisani in collaborazione con l’Orchestra di Giuliano Spina, e con il patrocinio del Comune di Campobasso, assessorato alla Cultura.

I biglietti saranno in vendita da lunedì 11 novembre 2019 (a giovedì 14 novembre, dalle 16 alle 18.30) presso la sede regionale del Movimento Cristiano Lavoratori, in via Monsignor Bologna 6 a Campobasso. I posti in poltrona saranno assegnati all’acquisto dei biglietti.

«Aiutare il prossimo è da sempre il nostro obiettivo» le parole di Michele Falcione, presidente dell’Associazione Talenti e Artisti Molisani. «E lo facciamo davvero con il cuore. E riuscire a coniugare cultura e beneficenza ci gratifica tantissimo, nonostante gli sforzi di ogni membro della nostra associazione. Un grazie va anche ai tanti campobassani che partecipano, con entusiasmo, alle nostre iniziative» ha concluso Falcione.