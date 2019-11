“Open Vita”, al Savoia lo spettacolo dedicato ai malati di tumore

Organizzato dall’Associazione Talenti ed Artisti Molisani, il ricavato sarà devoluto al reparto di Radioterapia del Gemelli Molise

Si svolgerà venerdì 15 novembre alle ore 21.00 presso il Teatro Savoia di Campobasso lo spettacolo musicale “Open Vita” organizzato dall’Associazione Talenti e Artisti Molisani in collaborazione con l’orchestra spettacolo diretta da Giuliano Spina, in favore dell’Unità Operativa di Radioterapia di Gemelli Molise Spa di Campobasso. Una iniziativa che nasce dalla volontà di voler devolvere l’incasso dello spettacolo ad un reparto, come quello di Radioterapia, che quotidianamente svolge il delicato compito di curare pazienti colpiti dalla malattia oncologica.

Una equipe medica, coordinata da Francesco Deodato, che, con grande dedizione, offre un servizio di alta qualità, riconosciuto anche dalla comunità scientifica internazionale. Sono numerosi, oltre la metà del totale, i pazienti non residenti in Molise che a volte fanno viaggi di migliaia di chilometri per raggiungere il Centro di Radioterapia della Cattolica, con la certezza di ricevere le migliori cure possibili.

L’Associazione Talenti e Artisti Molisani ha voluto mettere in campo tutte le energie possibili perché la serata possa riuscire al meglio, collaborando con una brillante orchestra, diretta dal talentuoso Giuliano Spina, che con la sua musica da anni rappresenta il Molise nelle altre regioni italiane. Le sorprese musicali non mancheranno con una girandola di emozioni che l’orchestra, sicuramente, sarà in grado di trasmettere ai presenti. Un evento musicale che è stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Campobasso e dal prezioso sostegno dell’assessorato alla Cultura che ha creduto in un progetto sicuramente rilevante non solo dal punto di vista medico ma anche culturale; anche l’Entel (Ente Nazionale Turismo e Tempo Libero) Delegazione del Molise, non ha voluto far mancare il proprio sostegno in considerazione dei fini che questo Ente si prefigge.

Una serata da trascorrere all’insegna della musica di qualità che farà da contorno ad un progetto, che seppur in minima parte, contribuirà a migliorare le aspettative e la permanenza di chi deve, suo malgrado, frequentare il reparto per ragioni di salute. La struttura del Gemelli Molise, che da qualche settimana ha cambiato denominazione, ha accettato con grande entusiasmo l’iniziativa proposta dai vertici dell’Associazione Talenti e Artisti Molisani, che non è nuova a simili iniziative in favore della struttura sanitaria.

L’auspicio degli organizzatori è quello di poter aver un numero di persone importante all’interno del Teatro Savoia per poter devolvere quanto più possibile e che la vicinanza del pubblico possa essere un chiaro segnale di speranza a chi quotidianamente lotta contro malattie che, spesso, debilitano non solo il fisico, ma anche la mente.

I biglietti di ingresso potranno essere acquistati da fino a giovedì 14 novembre, dalle ore 16 alle ore 18.30 presso la sede dell’Mcl in Via Monsignor Bologna 6 a Campobasso.