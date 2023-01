Open Lab, nuovo appuntamento all’Ipia Montini di Campobasso

Dopo lo stop causato dal maltempo, è stato riprogrammato per mercoledì 25 gennaio 2023, dalle ore 15.00 alle 17.00, l’ Open Lab dell’Ipia Montini di Campobasso. L’Istituto Professionale Industria e Artigianato “L.Montini” di via San Giovanni è pronto per accogliere studenti e genitori alle prese con la scelta della scuola ed illustrare l’interessante offerta formativa.

I visitatori potranno sperimentare direttamente le varie attività che si svolgono nei laboratori di Elettrotecnica, Meccanica ed Elettronica. In un contesto reale gli ospiti potranno interagire con i docenti delle discipline professionalizzanti, conoscere un ambiente nuovo attraverso un agire concreto, partecipare in modo fattivo al processo di apprendimento secondo le più innovative metodologie didattiche del learning by doing, del peer tutoring e del problem solving. Sperimenta, Fai, Orienta è il nuovo modo di scegliere.

Appuntamento mercoledì 25 gennaio 2023 dunque, dalle ore 15.00 alle 17.00, per l’Open Lab dell’Ipia Montini di Campobasso.