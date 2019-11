Open Fiber e sagra “Cazzarelli e fagioli”, ecco dove sarà vietato parcheggiare

CAMPOBASSO. Previste limitazioni alla sosta e alla circolazione in città nei prossimi giorni in alcune strade. Sabato prossimo, 16 novembre, sarà vietato il transito e la sosta in via Garibaldi nel tratto che va dall’intersezione con via Di Vittorio e fino all’intersezione con via San Lorenzo, rispettivamente dalle 20 alle 24 e dalle 18 alle 24, per lo svolgimento della V edizione della “Sagra dei Cazzarelli e fagioli” organizzata dall’associazione “I Tre Due Uno”.

Da lunedì 18 novembre, a causa dei lavori di scavo in mini-trincea eseguiti dalla ditta Open Fiber per la posa in opera cavi in fibra, sarà vietata la sosta dalle 7 alle 20 di venerdì 22 in via Garibaldi, dal civico 22 all’incrocio con Via Nazario Sauro con senso unico alternato regolato da un semaforo.