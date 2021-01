Open Day sul web, il 19 e il 20 ai licei Cuoco e Manuppella di Isernia

Open Day virtuale. Tutto programmato e tutto pronto ai licei Cuoco e Manuppella di Isernia per l’appuntamento on line con le famiglie dei ragazzi delle terze medie che, il 19 e il 20 gennaio, collegandosi con il sito web dei due istituti, ne potranno conoscere l’offerta formativa. Leggiamo il messaggio alle famiglie della dirigente dei due licei isernini, Maria Teresa Vitale che illustra la proposta:

“Cari ragazze e ragazzi, gentili genitori,

questo anno scolastico ha chiesto ancora una volta a tutti noi un grande impegno nelle attività didattiche in presenza e, purtroppo, anche a distanza ed ora è giunto il delicato momento della scelta della scuola superiore. Le restrizioni imposte dalle norme per il contenimento del contagio da Coronavirus hanno limitato anche le consolidate abitudini e le occasioni di incontri e attività laboratoriali che il nostro Istituto era solito organizzare per favorire una conoscenza diretta dei nostri percorsi liceali e aiutarvi a capire quale potrebbe essere il percorso di istruzione più adatto a ciascuno di voi. Infatti, per la prima volta siete chiamati a prendere realmente coscienza dei vostri interessi e delle vostre aspirazioni. Al centro della decisione ci siete voi, non il compagno di banco dal quale sembra impossibile separarsi, non la vicinanza della sede, che consentirebbe di alzarsi qualche minuto più tardi, né tantomeno il giudizio comune. Non si tratta di una semplice scelta, ma di un investimento a medio e lungo termine. L’Istituto Superiore Cuoco – Manuppella di Isernia è la scuola che può fornire le competenze più richieste negli attuali e futuri campi professionali e lavorativi. Pensiamo, ad esempio, all’ambito socio-sanitario, a quello economico-giuridico, al settore delle relazioni internazionali, nonché all’ambito artistico-progettuale.

L’Istituto “Cuoco-Manuppella” si articola in quattro percorsi liceali:

il LICEO ARTISTICO che offre una completa preparazione liceale e consente, con le sue ricche attività laboratoriali, la progettazione e la realizzazione di opere pittoriche e di design (negli Indirizzi Architettura e Ambiente, Design Moda, Design Ceramica e Decorazione e Design Metalli e Oreficeria);

il LICEO DELLE SCIENZE UMANE, erroneamente ancora oggi identificato con l’Istituto Magistrale, che fornisce ai suoi studenti una preparazione ampia ed articolata, sia di tipo umanistico che scientifico, per una comprensione razionale e critica della mente e delle emozioni, del comportamento dell’uomo nella società, delle relazioni interpersonali, educative, sociali e istituzionali;

il LICEO ECONOMICO-SOCIALE (LES), un liceo unico nella provincia di Isernia che, grazie allo studio di discipline quali Diritto, Economia, Sociologia unitamente a due lingue straniere (Inglese e Francese oppure Inglese e Spagnolo) è stato giustamente definito il Liceo della Contemporaneità;

il LICEO LINGUISTICO, un percorso altamente formativo nel quale l’apprendimento delle lingue straniere-Inglese, Francese e Tedesco- fondamentali in qualsiasi campo lavorativo, avviene attraverso una vera e propria “immersione” culturale e linguistica, grazie anche a docenti madrelingua, nelle aule, nei laboratori dotati di pc touch e nelle città europee mete di stage.

I percorsi liceali dell’Istituto Cuoco-Manuppella sono, quindi, tanto vari ed articolati che risulta difficile riassumere la nostra Offerta Formativa in queste poche righe.

Vi invito per questo a visitate il sito web della scuola www.isiscuocomanuppella.edu.it e a partecipare agli OPEN DAY previsti in modalità online il giorno 19 gennaio 2021 per i Licei del Cuoco e il giorno 20 gennaio 2021 per il Liceo Artistico Manuppella.

In questa occasione sarà possibile incontrare alcuni docenti della scuola, ricevere informazioni sulle attività didattiche e progettuali nonché su discipline nuove per gli studenti delle scuole medie, quali Scienze Umane, Diritto, Progettazione artistica, Tedesco.

Ci sarà così anche modo di sfatare un pregiudizio molto diffuso: i nostri licei non sono percorsi adatti solo alle ragazze, basti ricordare che nel corrente anno scolastico abbiamo registrato un implemento importante nel numero degli studenti di sesso maschile in tutti gli indirizzi liceali. Inoltre, non solo è anacronistico pensare che esistano professioni o ruoli esclusivamente femminili o maschili, ma occorre capire che imparare ciò che interessa è l’investimento più importante che si possa fare verso se stessi.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio di segreteria della scuola 0865 50656 e /o concordare un appuntamento con i docenti referenti dell’Orientamento, Prof. Amicone (per il Liceo Cuoco email valerio.amicone@isiscuocomanuppella.edu.it) e Prof.ssa Nini (per il Liceo Manuppella email rita.nini@isiscuocomanuppella.edu.it). Si ricorda, infine, che anche per gli Istituti d’Istruzione Secondaria di II grado le iscrizioni si effettuano on line, per tutte le classi iniziali, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

Si forniscono, a tal proposito, i codici identificativi delle singole scuole dell’Istituto:

ISIS01400C – ISIS “CUOCO-MANUPPELLA”

ISPM01401X – LICEO CUOCO: Linguistico, Scienze Umane, Scienze Umane opzione Economico Sociale

ISSD014019 – LICEO ARTISTICO MANUPPELLA

Tutte le indicazioni relative alle modalità di iscrizione e all’orientamento sono presenti sul sito Web della scuola nella sezione dedicata”.