Open Day Mammografia domani, sabato 22 ottobre, all’istituto Neuromed

Dopo aver coinvolto l’ASREM e l’Università degli Studi del Molise la LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) ha registrato l’adesione di Gemelli Molise e IRCCS Neuromed nonché del network interregionale dell’Istituto di Pozzilli. LILT ringrazia i vertici di queste sue strutture per aver condiviso l’importante progetto teso alla salvaguardia della salute grazie anche alla corretta informazione e all’incremento di iniziative di prevenzione sia primaria, partendo dalle scuole, che secondaria con l’utilizzo di tecnologie tradizionali nonché d’avanguardia e digitali.

“Per il 2023 – dice Mario Pietracupa, Presidente LILT e Fondazione Neuromed – previste iniziative di ricerca innovative tese a potenziare le indagini in tale settore. Vogliamo coinvolgere chiunque abbia da offrire un contributo utile a sostenere le donne che si trovano a combattere contro il tumore al seno. Non escludendo naturalmente altri campi di intervento sempre correlati alla diagnosi precoce nonché al monitoraggio sull’efficacia delle terapie.

Insieme siamo più forti – continua Pietracupa – e tal fine rivolgo un invito ad aderire alla campagna di tesseramento LILT 2022/2023. Insieme possiamo fare la differenza, entra a far parte della LILT, un ente pubblico su base associativa, non profit, vigilato dal Ministero della Salute”.