Open day itineranti, ecco le date e le proposte della Jovine

Open Day itineranti all’Istituto Comprensivo ‘Francesco Jovine’ di Campobasso, dove già da novembre, personale e studenti, sono in fermento per far conoscere all’esterno la sicura e confortevole scuola e la sua variegata proposta didattica. Tante le iniziative laboratoriali proposte per destare la curiosità di bambini e adolescenti nei vari campi del sapere e del fare: dalla musica, all’arte, ai giochi linguistici, ai percorsi logico-scientifici. Una scuola, quella di Via Friuli, che negli ultimi anni è in pieno fermento sotto il profilo dell’arricchimento della propria proposta formativa. Proposta che nel suo complesso spazia dai progetti per la valorizzazione dell’ambiente – con l’allestimento didattico dell’aula natura e dell’orto -, a quelli per il potenziamento delle competenze linguistiche, con la redazione del giornalino scolastico, lo ‘Jovine News’, alle molteplici attività organizzate nell’ambito dei Pon, del coding, dell’e-twinning, della robotica, e poi dei percorsi artistici, come i corsi muisicali, il corso di teatro, l’organizzazione di eventi-spettacolo, e sportivi, come la creazione del gruppo atletico. Insomma una scuola ‘a tutto tondo’ che crede in ciò che fa e ci mette il cuore, l’anima e l’innovazione, senza perdere mai di vista i valori educativi maggiormente fondanti della comunità-scuola.

Ecco allora le date degli open day che l’I.C. Jovine offre all’utenza per promuovere una conoscenza ravvicinata dei propri ambienti e delle proprie risorse:

• per la Scuola dell’Infanzia venerdì 16 Dicembre e venerdì 13 Gennaio dalle 16:00 alle 18:00;

• per la Scuola Primaria: sabato 17 Dicembre dalle 15 e 30 alle 17 e 30, e domenica 15 gennaio dalle 10:00 alle 12:00;

• per la Scuola Secondaria di primo grado: domenica 18 Dicembre dalle 10 alle 12 e sabato 14 gennaio dalle 15 e 30 alle 17 e 30.